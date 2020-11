San Giovanni Rotondo, il covid si porta via Padre Osvaldo Carrabs

Condividi

Il covid 19 miete vittime anche tra i frati minori cappuccini del convento di San Pio a San Giovanni Rotondo. È morto questo pomeriggio Padre Osvaldo Carrabs, uno dei confratelli del convento francescano risultati positivi al virus: avrebbe compiuto 85 anni a gennaio. Era stato ricoverato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a causa della rottura del femore, poi il covid ha preso il sopravvento e le sue condizioni sono peggiorate di colpo.

Dopo aver conseguito la laurea in Lettere Moderne, è stato impegnato principalmente nel mondo dell’educazione e dell’insegnamento dei giovani attraverso le opere della Provincia; è stato inoltre guardiano, definitore provinciale e vicario provinciale.

In totale sono undici i frati contagiati (di cui uno in terapia intensiva), mentre otto i negativi.

Si attendono conferme su una suora di una congregazione, operante nell'infermeria collegata al convento, che sarebbe risultata positiva.

Attilio Scarano