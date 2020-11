San Giovanni Rotondo, auto in fiamme: secondo episodio in quattro giorni

Condividi

Seconda auto distrutta da un ordigno a San Giovanni Rotondo in appena quattro giorni. È accaduto intorno alle 21 di questa sera in via Italia Betti, nelle vicinanze del santuario di San Pio. Una bomba carta sarebbe scoppiata vicino l'auto provocando un incendio. Episodio che fa il paio con quello avvenuto la sera del 12 novembre in via Sant'Antonio. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri che indagano per capire se c'è un filo conduttore tra i due avvenimenti.

Attilio Scarano