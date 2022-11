San Giovanni Rotondo: A fuoco auto ispettore Polizia Locale

Condividi su...

Un incendio ha distrutto l’auto di Gino Sabatelli, ispettore della Polizia locale di San Giovanni Rotondo (Foggia). Le fiamme hanno coinvolto un’altra vettura oltre a parte di un’abitazione. La denuncia è del sindaco Michele Crisetti che manifesta solidarietà alla vittima e afferma che “i danni sarebbero potuti essere ancora più gravi, con il coinvolgimento di persone perché vicino c’era un contatore del gas”.

Per il primo cittadino la “Polizia locale non può essere bersaglio di azioni vili e criminali da parte di gente senza scrupoli. È assurdo pensare che nel 2022 la nostra terra possa ancora una volta essere scenario di questi crimini. Il nostro impegno per garantire la legalità proseguirà sempre e comunque, senza arretrare di un passo”, conclude Crisetti. (Foto Michele Crisetti pagina Facebook)