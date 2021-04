San Giorgio Jonico | Incidente stradale, un morto

Tragedia della strada nel pomeriggio di oggi in provincia di Taranto. Un incidente mortale è avvenuto a pochi chilometri da centro abitato di San Giorgio Jonico, sulla provinciale che conduce a Pulsano. L’impatto si è verificato tra un’auto ed un trattore, ha avuto la peggio la persona che si trovava alla guida del mezzo agricolo, un uomo di 78 anni residente a San Giorgio. Quando sono giunti i soccorsi per la vittima purtroppo non c’era più nulla da fare. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 15, sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Locale di San Giorgio Jonico al fine di raccogliere elementi per la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro.