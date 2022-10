SAN GIORGIO JONICO – A seguito della vicenda giudiziaria che ha interessato solo pochi giorni fa, la cittadina alle porte di Taranto, e che ha visto le dimissioni di due membri dell amministrazione comunale, oggi, è proprio l ex consigliere di maggioranza Cosima Crocefissa Farilla ad intervenire sull’argomento.

Assessore nella giunta Fabbiano del 2016, consigliere comunale con le consultazioni elettorali del 2021, impegnata da sempre nel sociale e nel volontariato “Mina” Farilla, rompe il silenzio e chiede espressamente alla nostra redazione, di pubblicare le sue considerazioni personali sulla vicenda.

“In merito alla campagna di stampa che in alcuni articoli mi collega a scenari distanti anni luce dalla mia storia familiare, dalla mia personalità e dalla mia azione nella comunità sangiorgese – dichiara Mina Farilla in una nota stampa – tengo a precisare come, le mie dimissioni, siano state determinate proprio da quel senso di responsabilità che alcune testate giornalistiche proclamano nei propri articoli, e non perché io abbia qualcosa da temere in relazione alle vicende venute alla ribalta della cronaca. Il mio impegno politico, non mi ha mai vista gestire appalti, gare, assunzioni o assegnazioni di alcun genere e non ha mai subito in nessun caso condizionamenti da semplici rapporti umani nati e determinati dal mio ruolo sociale. E confondere questi rapporti con illazioni ricostruite attraverso estrapolazioni parziali e decontestualizzate degli atti di indagine, non è utile alla verità ma solo ad alimentare la gogna mediatica. Quel senso di responsabilità che da sempre mi contraddistingue, anche in questo momento di grande sofferenza per me, procurato proprio dall accostamento della mia persona a certi scenari, mi impongono di invitare i Cittadini a continuare ad avere fiducia nell’amministrazione comunale e nella mia persona”