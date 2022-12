San Giorgio Jonico: A fuoco capannone Cina green, nessun ferito

Condividi su...

Linkedin email

Un incendio si è sviluppato nel capannone di articoli casalinghi ‘Cina green’ sulla strada fra Taranto e San Giorgio Jonico. Sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco per domare le fiamme dalle quali si è sprigionato un fumo denso e nero visibile anche da alcuni chilometri. Secondo una prima ricostruzione, a prendere fuoco sarebbe stato materiale elettrico probabilmente a causa di un corto circuito. Le fiamme si sono poi propagate all’interno del locale che è stato fatto evacuare. Non ci sono feriti. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per domare il rogo. Non ha subito danni invece il magazzino adiacente adibito alla vendita di abbigliamento. La Polizia ha avviato le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.