Incidente stradale mortale questa sera sulla strada che collega Pulsano a San Giorgio Jonico. Ha perso la vita una persona originaria di San Giorgio, che viaggiava in sella ad una motocicletta. Non si conosce la dinamica del gravissimo sinistro avvenuto intorno alle 21 di sabato sera. Sul posto i Carabinieri ed i Vigili del fuoco di Taranto.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++