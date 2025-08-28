San Giorgio Ionico, motociclista in codice rosso dopo incidente sulla SS7 TER

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 12 di giovedì 28 agosto lungo la SS7 TER San Giorgio Ionico-Monteparano, nei pressi dell’incrocio per Carosino.

Secondo le prime ricostruzioni, una Nissan e una motocicletta Suzuki 600 si sarebbero scontrate durante una manovra di sorpasso. L’impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stato il motociclista, immediatamente soccorso dal personale del 118 con medico a bordo e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di San Giorgio Ionico e la Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, rallentata a causa del sinistro.

Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica per chiarire le responsabilità dell’accaduto.

(foto Francesco Manfuso)

