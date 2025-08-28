28 Agosto 2025

L'incidente sulla SS7 (foto Francesco Manfuso)

San Giorgio Ionico, motociclista in codice rosso dopo incidente sulla SS7 TER

Massimo Todaro 28 Agosto 2025
centered image

Incidente sulla SS7 all’incrocio per Carosino: motociclista in codice rosso dopo lo scontro con un’auto.

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 12 di giovedì 28 agosto lungo la SS7 TER San Giorgio Ionico-Monteparano, nei pressi dell’incrocio per Carosino.

Secondo le prime ricostruzioni, una Nissan e una motocicletta Suzuki 600 si sarebbero scontrate durante una manovra di sorpasso. L’impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stato il motociclista, immediatamente soccorso dal personale del 118 con medico a bordo e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di San Giorgio Ionico e la Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, rallentata a causa del sinistro.

Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica per chiarire le responsabilità dell’accaduto.

(foto Francesco Manfuso)

centered image

