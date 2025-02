San Giorgio Ionico: Cocaina nascosta in auto, 49enne arrestato

SAN GIORGIO IONICO – La Polizia di Stato ha arrestato un 49enne originario di Taranto, residente in un comune dell’hinterland, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, che durante un controllo nelle zone periferiche del capoluogo hanno notato una Citroen procedere a velocità sostenuta con a bordo una coppia. Insospettiti dalla condotta di guida, gli agenti hanno verificato, attraverso le banche dati in uso alle Forze di Polizia, che l’auto era già stata fermata più volte nello stesso tragitto e che il proprietario risultava gravato da precedenti penali, tra cui reati legati agli stupefacenti.

All’altezza di San Giorgio Ionico, la vettura è stata fermata per un controllo approfondito. Mentre la passeggera si è mostrata collaborativa, il conducente ha manifestato evidenti segni di nervosismo. La perquisizione ha portato al ritrovamento di un involucro in cellophane contenente circa 60 grammi di cocaina, nascosto in un vano sotto il volante. Inoltre, l’uomo aveva con sé un telefono cellulare e 135 euro in contanti, senza fornire una spiegazione convincente sulla provenienza del denaro.

Una successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione con tracce della stessa sostanza, elemento ritenuto dagli investigatori indicativo di un’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

