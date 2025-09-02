2 Settembre 2025

San Ferdinando: scoperti lavoratori “in nero” nei campi

Maria Fiorella 2 Settembre 2025
centered image

È di 14 lavoratori in nero scoperti e oltre 44mila euro di sanzioni il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nelle campagne dell’Ofantino. I controlli, effettuati nella mattinata di ieri, hanno coinvolto diverse aziende agricole nei territori di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

L’intervento è stato coordinato dal Comando provinciale dei carabinieri di Barletta-Andria-Trani, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bari e allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, nell’ambito di una campagna mirata al contrasto del caporalato e delle violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante le verifiche, sono emerse irregolarità in due aziende di San Ferdinando di Puglia. In una, i militari hanno trovato un lavoratore irregolare e riscontrato violazioni sulla sicurezza, come la mancata formazione del personale. Il titolare è stato segnalato alla Procura di Foggia.

Nell’altra azienda, la situazione è risultata ancora più grave: trovati 13 braccianti agricoli completamente in nero. Anche in questo caso, l’amministratore è stato ritenuto responsabile di gravi irregolarità.

Alla fine dei controlli, le sanzioni amministrative e le ammende hanno superato i 44mila euro.

I carabinieri fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e contrastare forme di sfruttamento che colpiscono i braccianti e penalizzano le aziende agricole che operano nella legalità.

