San Ferdinando, ok della Giunta per lavori alla scuola De Amicis

SAN FERDINANDO – La Giunta di San Ferdinando ha approvato il progetto di messa in sicurezza della scuola Edmondo De Amicis. L’istituto comprensivo potrà beneficiare di un intervento infrastrutturale, del costo di circa 300mila euro, per la manutenzione del primo piano del plesso. La spesa è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025.

Lo sfondellamento del solaio di copertura, avvenuto lo scorso 30 novembre, ha reso necessaria la successiva impermeabilizzazione del lastrico solare, in modo da evitare possibili infiltrazioni durante le piogge invernali. Lo studio effettuato con termo-camere, a cura dell’architetto Cristina Santacroce, aveva consentito la messa in sicurezza della struttura, ad eccezione del primo piano. L’inibizione all’uso dell’area circoscritta si è protratta per l’intero anno scolastico, costringendo la dirigenza dell’istituto a cercare soluzioni alternative e spesso precarie per lo svolgimento delle attività scolastiche.

L’intervento promosso dal sindaco Arianna Camporeale e dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pino Bruno permetterà di restituire alla De Amicis l’intero primo piano, scongiurando inoltre i rischi di caduta di materiale infrastrutturale.

