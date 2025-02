San Ferdinando di Puglia, interdittiva antimafia per azienda immobiliare

La Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha emesso un’interdittiva antimafia nei confronti di un’azienda di San Ferdinando di Puglia attiva nella gestione, affitto e costruzione di immobili. Il provvedimento, firmato dalla prefetta Silvana D’Agostino, si basa su indagini che hanno evidenziato il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L’azienda in questione avrebbe avuto rapporti economici con un’altra impresa dello stesso comune, già colpita nel maggio 2023 da un’interdittiva antimafia per attività legate alla lavorazione di prodotti agricoli. Gli accertamenti del gruppo interforze provinciale hanno rivelato una “contiguità compiacente” con ambienti criminali, non limitata a episodi occasionali ma strutturale, aumentando il rischio di infiltrazioni mafiose.

L’interdittiva si inserisce nelle attività di prevenzione per tutelare l’ordine pubblico economico, garantire la libera concorrenza e proteggere il corretto funzionamento della pubblica amministrazione.

