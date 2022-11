San Ferdinando di Puglia, auto esce di strada e finisce contro un’altra vettura. Ma è giallo sugli occupanti

SAN FERDINADO DI PUGLIA – Incidente stradale con giallo in serata a San Ferdinando di Puglia, comune della provincia Bat. Un monovolume Chrysler Voyager, sul quale a quanto sembra c’erano due persone, probabilmente di nazionalità straniera, secondo le prime informazioni, avrebbe sbandato uscendo di strada e centrando, sul lato del guidatore, una Ford Focus il cui conducente (di cui non si conoscono le generalità) sarebbe rimasto ferito. L’incidente è avvenuto sul via Ofanto dove sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i primi accertamenti. A quanto sembra i due occupanti l’autovettura uscita fuori strada, sarebbero scappati. Il mezzo incidentato sarebbe stato sottoposto ad un primo controllo dai militari dell’Arma e poi portato via del carro attrezzi, per essere quasi certamente messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.