San Ferdinando: auto contro trattore, muore una 32enne

Una donna di 32 anni, originaria di Cerignola, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 6:30, sulla statale 16 bis, in direzione Foggia, nei pressi di San Ferdinando di Puglia. La vittima, residente a San Ferdinando, stava guidando la sua auto quando, per cause ancora da chiarire, ha urtato contro un trattore ed il veicolo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Il conducente del trattore, visibilmente sotto shock, è stato assistito da personale medico. La dinamica dell’impatto è al voglio della polizia stradale.

