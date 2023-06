SAN DONACI – Prima la lite in famiglia, con tanto di colpo di fucile esploso, quindi l’inseguimento tra le strade del paese conclusosi con un incidente. Quattro persone, tutte legate da vincoli di parentela, sono finite in caserma, eppure, in attesa di ulteriori indagini, bisognerà fare chiarezza su quanto accaduto nella tarda serata di ieri a San Donaci, dove un acceso litigio in famiglia si è trasformato in un lungo inseguimento a bordo di due auto terminato con un incidente in via Cesare Braico, dove una Fiat 500 si è ribaltata. Pare che all’origine di tutto ci sia una lite lunga una settimana poi sfociata in minacce e violenza. Per fortuna, i due colpi di arma da fuoco, uno sparato durante l’inseguimento, non avrebbero provocato feriti. I carabinieri intervenuti e che ora indagano sull’episodio hanno sequestrato un fucile.

