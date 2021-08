San Dana | Furto da 220mila euro in casa di un imprenditore

Un maxi furto è stato messo a segno la scorsa notte a San Dana, frazione di Gagliano del Capo. Ignoti sono entrati in casa di un 62enne, originario del posto, ma residente fuori regione, portando via circa 200mila euro tra gioielli e preziosi come orologi di marchi prestigiosi e diamanti. In una busta l’uomo custodiva 22mila in contanti, somma che serviva per pagare lavori di ristrutturazione ancora in corso. Gli oggetti di valore erano custoditi in cassaforte. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tricase coadiuvati dai colleghi della locale stazione.

