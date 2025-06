San Cataldo (Le), torna a scorrere l’acqua dai rubinetti

È stato difficile spiegare ai turisti e anche ai semplici avventori in cerca di refrigerio a due passi dalla città che il servizio doccia non era disponibile. Ma non è stata l’unica difficoltà per gli operatori turistici e i commercianti di San Cataldo che negli ultimi 20 giorni hanno dovuto fare i conti con una pressione dell’acqua pari a zero. I tecnici di Acquedotto Pugliese – spiegano gli esercenti- sono intervenuti diverse volte ma senza riuscire a risolvere il problema. “È andato tutto a rotoli, eravamo disperati”, spiegano da lidi e ristoranti oggi, ad allarme chiuso. “La marina leccese è già piena di turisti e di leccesi che si sono trasferiti nelle seconde case: cucinare, lavarsi, lavare i piatti è stata impresa impossibile. Per 20 lunghi giorni”. In mattinata la situazione è tornata alla normalità con la pressione regolare e i servizi di nuovo nel pieno dell’efficienza

