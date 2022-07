SAN CATALDO – Trascinata da Gennaro Del Vecchio, l’Italia ha vinto la tappa a San Cataldo dell’International Beach Soccer ospitato all’interno della Lecce Beach Arena

L’evento promosso dal Comune di Lecce con il sostegno di Puglia Promozione, ha visto in campo Italia, Brasile, Argentina e Gambia. Il numeroso pubblico presente nelle due giornate, ha potuto ammirare le performance di giocatori del calibro di Angelo Di Livio, David Di Michele, Nicola Le Grottaglie, Gennaro Del Vecchio, Antonio Chimenti, Jeda e Lima. Ogni partita è composta da tre tempi regolamentari da 12 minuti.

Un’Italia in grande stile, dopo aver battuto nelle semifinali il Gambia con un sonoro 12-2, nella finale ha superato 6 a 4 il Brasile, con quattro gol di Del Vecchio.

Terzo posto per l’Argentina che ha sconfitto il Gambia per 7 a 4.

Domenica mattina, si è poi giocata una partita speciale tra le All Stars del Lecce Calcio, con ex giocatori come Giacomazzi e Chevanton, che hanno affrontato e sconfitto una selezione Mundial: i tre tempi regolamentari sono finiti 4-4, poi ai rigori i giallorossi hanno prevalso 4-3.