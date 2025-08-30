Parte la stagione del San Cataldo. Domani il primo turno di Coppa Italia contro il Policoro

La stagione del San Cataldo inizia sul campo di Nova Siri domani 31 agosto, alle 15.30, per il primo turno di andata di Coppa Italia contro il Policoro.

Una sfida carica di significato per la squadra rossoblù, detentrice del titolo, che vedrà anche l’esordio in panchina di mister Dettori.

Queste le parole dell’allenatore del San Cataldo che ha presentato la sfida:

“Sarà sicuramente una grande emozione esordire su questa panchina e ci tengo a fare il massimo. Sicuramente questa partita desterà curiosità in quanto vogliamo misurarci contro un avversario che non conosciamo e capire anche a che punto siamo con la condizione. Ho trovato un ambiente familiare a San Cataldo ed abbiamo cercato di mantenere i pilastri della squadra dell’anno scorso con l’obiettivo di trascinare anche i nuovi innesti arrivati col mercato estivo. È presto ancora per capire dove potremo arrivare ma garantiamo il massimo impegno in tutte le competizioni”.

Appuntamento domani alle 15.30 con la squadra rossoblù che partirà alla volta di Nova Siri nella mattinata di domani.

