San Carlo: Chirurgia dell’ospedale di Villa d’Agri confermata Eccellenza SICOB

VILLA D’AGRI – “La Chirurgia dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Villa d’Agri ha ricevuto la conferma della certificazione di Centro di Eccellenza da parte della SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche) per l’anno 2025.

A darne notizia è il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera, aggiungendo che “questo prestigioso riconoscimento, conferito alle strutture che garantiscono i migliori standard di cura dell’obesità sul territorio nazionale, attesta l’elevata professionalità e qualità del lavoro svolto nell’area della chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche”.

Il DG Spera rivolge un ringraziamento a tutta l’equipe operativa nel Centro, mettendo in evidenza l’importanza del lavoro quotidiano nel garantire un percorso assistenziale strutturato e organizzato, nonché il valore della dedizione nel trattamento e cura dei pazienti. “La chirurgia laparoscopica per il trattamento delle forme gravi di obesità è cresciuta significativamente negli anni – conclude – diventando oggi una realtà consolidata nel nostro ospedale e nella nostra regione, in grado di rispondere concretamente alle necessità di salute della nostra comunità e di quelle limitrofe”.

“Il riconoscimento, per più anni consecutivi, del Centro di Eccellenza SICOB – dichiara l’assessore regionale alla Salute e al PNRR, Cosimo Latronico – conferma l’impegno e la qualità delle attività sanitarie svolte dall’ospedale San Pio da Pietrelcina di Villa d’Agri e dall’Azienda Ospedaliera San Carlo. Questo prestigioso risultato testimonia l’eccellenza della chirurgia metabolica e dell’obesità ed è garanzia di cura per i pazienti poiché conferma l’erogazione di percorsi assistenziali completi e di elevato standard, contribuendo in maniera determinante al miglioramento della salute della nostra comunità. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti i medici, infermieri e operatori socio-sanitari, che quotidianamente dimostrano dedizione e professionalità, rendendo possibile il raggiungimento di questo ambizioso traguardo. L’investimento nelle risorse umane e tecnologiche, supportato anche dalle strategie previste dal PNRR, è il motore di questa crescita e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il futuro della sanità regionale”.

Il Centro di Eccellenza SICOB si distingue per il rispetto di rigorosi criteri di qualità quali la selezione dei pazienti sulla base delle specifiche necessità, l’esecuzione di almeno cento interventi chirurgici all’anno, la registrazione del 50% dei pazienti nel registro nazionale SICOB, la disponibilità di una terapia intensiva per il monitoraggio post-operatorio.

Il dottor Nicola Perrotta, direttore della Chirurgia generale dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Villa d’Agri e coordinatore del Centro, sottolinea che “questo prestigioso riconoscimento testimonia l’efficacia della chirurgia metabolica e dell’obesità. Gli interventi sono in grado di garantire una perdita di peso significativa e duratura, con benefici tangibili per la salute dei pazienti, migliorando e risolvendo le patologie correlate all’obesità grave, quali ipertensione, diabete mellito, apnee ostruttive del sonno e problematiche osteoarticolari. Questo attestato – aggiunge – non solo conferma l’eccellenza dell’ospedale nel trattamento dell’obesità patologica, ma rappresenta anche una garanzia per i pazienti, che trovano nel nostro centro un supporto qualificato e costante”.

