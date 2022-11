Condividi su...

Almeno 200 i tifosi blucerchiati che si sono dati appuntamento in Corso De Stefanis per aspettare l’uscita del pullman della Sampdoria: cori contro la squadra dopo il ko casalingo con il Lecce. Intanto, al termine del match ha parlato Nenad Sakic, secondo di Dejan Stankovic che ha seguito la sfida dalla tribuna per squalifica. “Non meritavamo di perdere, doveva andare diversamente – dice Sakic a Sky -. Nel prmo tempo abbiamo fatto cose buone tanto che non meritavamo di andare sotto. Purtroppo in questo periodo ci gira tutto contro, paghiamo caro ogni errore. E’ un periodo così, speriamo che più avanti le cose girino meglio. Dobbiamo lavorare e credere nella salvezza. La contestazione? I tifosi ci hanno sempre sostenuto, anche con il Lecce: quando si perde è giusto contestare”.