Sampdoria, Pirlo: ‘Perdere sarebbe stato ingiusto’

“Perdere sarebbe stato ingiusto – esordisce Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, dopo l’1-1 casalingo con il Bari -. Per la seconda gara consecutiva non vinciamo in casa, ma dobbiamo ripartire dalla reazione di un gruppo che si sta trasformando in squadra e che non voleva assolutamente perdere. Non la guardo la classifica, valuto partita dopo partita. È vero che siamo la Sampdoria, con un pubblico importante che ci segue numeroso ovunque, ma vorrei ricordare a tutti che abbiamo subito due punti di penalizzazione e che ho dovuto far giocare più ragazzi del previsto per vari motivi. Vedere la crescita di Stankovic mi rende soddisfatto, faccio i complimenti anche a Esposito: per noi è fondamentale e lo sprono ogni giorno perché so che può e deve dare ancora di più”.

