Sammichele di Bari, lutto cittadino per la morte di Giusy Lucente

Travolta e uccisa da un suv mentre soccorreva una motociclista

Sammichele di Bari si prepara a rendere omaggio a Giusy Lucente, la donna di 41 anni tragicamente deceduta nella serata di venerdì 25 luglio dopo essere stata investita da un suv mentre prestava soccorso a una giovane motociclista rimasta coinvolta in un precedente incidente stradale.

Il sindaco Lorenzo Netti ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, lunedì 28 luglio, giorno in cui si terranno i funerali, fissati per le 16:00 nella chiesa del paese. Contestualmente, il primo cittadino ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche previste fino al 30 luglio.

Nel provvedimento si invita l’intera comunità a partecipare al dolore della famiglia e a esprimere il proprio cordoglio attraverso la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto. Una decisione condivisa che testimonia l’affetto e la riconoscenza della cittadinanza nei confronti di una donna che ha perso la vita nel tentativo di aiutare il prossimo.

