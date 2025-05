Salvò due donne in incendio: maresciallo Tusiano premiato da Mattarella

Il 43 enne di Foggia riceverà la Medaglia al valor civile dal presidente della Repubblica

Il maresciallo Pierluigi Tusiano, 43 anni, originario di Foggia, sarà insignito della medaglia d’argento al valor civile dal Presidente della Repubblica il prossimo 5 giugno, durante le celebrazioni per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Il riconoscimento arriva per un atto di straordinario coraggio compiuto il 27 aprile 2023 a Casalvecchio di Puglia, piccolo centro in provincia di Foggia.

Quel giorno, Tusiano, all’epoca comandante della stazione di Casalnuovo Monterotaro con competenza sul territorio, intervenne fuori servizio per soccorrere due anziane donne disabili intrappolate nella loro abitazione avvolta da un muro di fumo e fiamme, provocato da un incendio divampato nei pressi per alcuni lavori sulla linea del gas. Il maresciallo entrò nell’edificio e riuscì a trarre in salvo entrambe le donne, portandole all’esterno. Nell’incendio rimase ferito anche un operaio di 40 anni.

Il gesto del carabiniere fu da subito riconosciuto dalle istituzioni locali con attestati di stima ricevuti dai sindaci di diversi comuni del Foggiano. A distanza di oltre un anno, arriva ora il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato: il 3 giugno, due giorni prima della cerimonia al Quirinale, riceverà anche l’encomio solenne del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Dal luglio 2024, Pierluigi Tusiano è in servizio come maresciallo ordinario al comando della stazione di Faleria, in provincia di Viterbo. Il suo gesto continua a rappresentare un esempio di dedizione e coraggio nel servizio verso la comunità.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts