“Il reddito di cittadinanza, che è stato un fallimento, lo si lascia a chi non può lavorare. Chi invece è abile al lavoro, e percepisce da anni questi soldi, se rifiuta anche per una volta l’offerta di lavoro molla il reddito a qualcuno che ne ha più diritto”. Così Matteo Salvini a Bari a margine della visita all’associazione di soccorritori SerBari.

ACCORDO PD-CALENDA – “È un’allegra brigata che mette insieme Di Maio, Fratoianni, Calenda, Gelmini, Letta, Speranza: quindi coerenza zero, concretezza zero – ribadisce Salvini – Ho visto che l’unico punto su cui sono d’accordo è la spartizione dei collegi elettorali. Penso che in Puglia e in tutta Italia ci sarà un risultato chiaro e netto che darà per 5 anni un mandato alla Lega e al centrodestra di dimostrare quello che sappiamo fare. Il primo punto da cui partire è il lavoro: chi sceglie la Lega sceglierà l’azzeramento della legge Fornero. L’obiettivo è di arrivare a quota 41″.