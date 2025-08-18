“Salvini è un trimone”: bufera su Francesco Sarcina

A Trinitapoli, durante un concerto, il cantante de Le Vibrazioni ha insultato il ministro e vicepremier

Dal palco di Trinitapoli (Bat), durante il concerto de Le Vibrazioni organizzato per la festa patronale sabato 16 agosto, il frontman Francesco Sarcina ha rivolto dure critiche al Governo e a Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. “Qui stiamo morendo di fame, questo Governo ci sta dissanguando. Salvini è un trimone pure lui. Siamo combinati male”, ha dichiarato davanti alla folla, usando un termine in dialetto pugliese.

Il musicista, di origini pugliesi, ha esteso le proprie osservazioni anche alla premier Giorgia Meloni e ad altri personaggi come Fedez e Tony Effe, scatenando reazioni immediate nel mondo politico.

Il consigliere regionale Napoleone Cera ha criticato l’intervento del cantante: “Sarcina ha insultato Salvini e il governo, ma in realtà ha mancato di rispetto ai cittadini di Trinitapoli. Chi viene ospitato per una serata di festa non può trasformare il palco in un luogo di sermoni politici”.

Duro anche il deputato pugliese della Lega, Salvatore Di Mattina: “Le parole di Sarcina sono inqualificabili. L’arte è un’altra cosa e non può essere confusa con insulti politici. Ci aspettiamo le sue scuse”.

Condanna è arrivata anche dal segretario della Lega Bat, Ruggiero Grimaldi, e dal suo vice Marco Divincenzo: “Inaccettabile ciò che è accaduto. Sarcina è recidivo e dimentica di essere stato invitato e pagato da un’amministrazione di centrodestra che promuove la musica come aggregazione”.

Un commento congiunto è stato diffuso anche da Fratelli d’Italia Bat: “Solidarietà al Ministro Salvini per le squallide esternazioni di Sarcina. La libertà di espressione è sacrosanta, ma non può trasformarsi in offesa pubblica davanti a migliaia di persone”.

