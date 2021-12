BARI- Pippi Mellone in prima fila, vicinissimo a Salvini, per sorreggerlo e supportarlo con applausi nel suo programma e nelle sue idee. Il Sindaco di Nardó con una storia nella Destra, che ha cavalcato l’onda dell’antipolitica fino a rappresentarla totalmente, supportato nelle ultime elezioni elettorali dai poteri forti del Centrosinistra e dallo stesso presidente Emiliano in persona che non si è risparmiato in nulla, nella convetion di Salvini ha occupato un posto d’onore. Ma non era il solo volto noto del Centrodestra salentino. Posti di rappresentanza sono stati riservati anche alla senatrice Adriana Poli Bortone ed al consigliere regionale Paolo Pagliaro. Visite e presenze di rappresentanza potrebbe dire qualcuno, che fanno però saltare sulla sedia istituzionale qualcun altro. Anche perché a gettare un po’ di sale sulla polemica arriva il post dell’Europarlamentare Massimo Casanova che scrive sulle sue pagine social: “ “La grande famiglia Lega degli amministratori pugliesi a confronto con il nostro segretario federale Matteo Salvini , Bari, per parlare di lavoro, impegno e battaglie per questa straordinaria regione e per il nostro Paese

Ringrazio personalmente Matteo per la presenza costante che garantisce a questa terra. Disabilità, giovani, imprese, PNRR, lavoro, governo, futuro: su tutte questi temi siamo in campo, con le nostre battaglie, le nostre idee, la nostra gente e tanta voglia di aiutare i territori, come i nostri amministratori stanno ben dimostrando. Siamo dalla parte giusta della storia e abbiamo il compito di lavorare il doppio.

Hai ragione segretario: per la sinistra, da queste parti, è l’ultimo giro. “ . Insomma, parla di famiglia Casanova, famiglia Lega… se la chiusa di questo articolo potesse scriverla Giorgio Gaber, la farebbe in musica con il suo ritornello “ Ma cos’è la destra…? cos’è la sinistra?