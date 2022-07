Lecce- In merito all’episodio che ha visto vittime due vigilesse, arriva la solidarietà di Salvemini: “Rivolgo un pensiero di vicinanza – a nome di tutta la comunità leccese – alle agenti della Polizia Locale rimaste vittime questo pomeriggio di un azione criminale che solo per un caso non ha prodotto danni seri.

Non ho parole per commentare chi imbraccia un fucile per sparare dalla propria abitazione per colpire due vigili impegnate nel compiere il proprio dovere per strada.

Al sollievo per il pericolo scampato si accompagna la preoccupazione per quanto accaduto. Mi auguro che le indagini degli inquirenti possano presto individuare il responsabile.”