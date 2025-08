Salve, trovato morto il turista 78enne disperso in mare

Dopo due giorni di ricerche è stato ritrovato morto Francesco Monda, il turista 78enne disperso nelle acque di Torre Pali, marina di Salve. Il corpo è stato rinvenuto a due miglia nautiche da Posto Rosso, località balneare nei pressi di Torre San Giovanni.

Il riconoscimento della salma da parte dei familiari è avvenuto nel porto di Torre San Giovanni, marina di Ugento.

L’uomo, originario di Marigliano, comune della città metropolitana di Napoli, era in vacanza con la famiglia nel basso Salento.

L’anziano era entrato in acqua la mattina del 30 luglio, intorno alle 9, per fare un bagno, quando, per cause sconosciute, è risucchiato dalle onde dello Ionio. Non si sa cosa sia potuto accadere: forse un malore improvviso o forse correnti troppo potenti da gestire, alimentate dal forte vento degli ultimi giorni.

L’allarme era stato lanciato dalla figlia intorno alle 9.30, non vedendo il padre tornare a riva. Immediata la richiesta di soccorso ai bagnini e alla guardia costiera. Da subito erano scattate le ricerche via mare con le motovedette e i gommoni inviati dalla capitaneria di porto di Gallipoli e dall’ufficio marittimo locale di Santa Maria di Leuca.

A scandagliare la costa del litorale ionico anche i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Brindisi, dotati di moto d’acqua e un velivolo della guardia costiera partito da Gioia del Colle.

