Salve | Sorprende ladri in casa e viene bastonato, via con 8mila euro

Un rientro inaspettato per i ladri intenti a compiere un furto in un appartamento a Salve. Nella tarda serata di ieri, due persone incappucciate, sono state sorprese a commettere un furto in un appartamento e dopo aver colpito un anziano con un bastone, suocero del proprietario, che tentava di trattenerne uno, sono fuggiti a bordo di un’autovettura, una fiat 500 L risultata rubata a Gallipoli nel 2020. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Salve.la zona é sprovvista di telecamere. Il bottino ammonta a 8mila euro.