Salve, sequestro nel chiosco del fratello dell’assessora: polemica

“Un assessore al commercio, che dovrebbe garantire la legalità delle attività commerciali è colta a violare lei stessa le regole, con sequestri e contestazioni per occupazioni abusive”. Con queste parole il consigliere di minoranza del comune di Salve, Claudio Martella, ha attaccato pubblicamente sui social l’assessora al Commercio, Silvana Simone, per un presunto utilizzo irregolare della spiaggia di demanio pubblico.

Al centro della polemica il sequestro di 19 ombrelloni e 20 lettini avvenuto nel Chiosco L’Arena, di proprietà del fratello della politica, dove lei stessa lavorerebbe. Azione alla quale il Suap, lo Sportello Unico Attività Produttive, gestito dalla stessa assessora, non sarebbe intervenuto per revocare la licenza al chiosco.

“Un fatto gravissimo, sotto il profilo legale e politico”, secondo la minoranza, che punta il dito contro Simone chiedendone in via ufficiale le dimissioni. Ma il dibattito sull’argomento a Salve è ben più lungo e si ripresenta puntuale ogni estate. A Marina di Pescoluse, infatti, alcuni arenili sono di proprietà privata, rendendo difficile la gestione delle spiagge tra polemiche, interventi tutt’altro che sporadici della capitaneria di porto e divieti di varia natura.

“Non è la prima volta, – scrive il consigliere in un lungo post -, si tratta di un secondo sequestro, a conferma che non siamo davanti a un errore occasionale, ma a una condotta reiterata”.

Di contro, l’assessora fa sapere: “Nessun provvedimento giudiziario mi riguarda. Ritengo scorretto e lesivo del confronto democratico attribuire responsabilità personali senza alcuna prova e in assenza di decisioni da parte delle autorità competenti”. E aggiunge: “Mi riservo di valutare ogni iniziativa nelle sedi opportune. Ribadisco l’impegno a operare nel pieno rispetto della legalità e dei ruoli istituzionali”.

