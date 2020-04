Salve (LE) | Muore a soli 15 anni, la famiglia dona gli organi

Condividi

E' morta per un'improvvisa emorragia celebrale a soli 15 anni, i genitori hanno acconsentito all'espianto e alla donazione degli organi. La giovanissima è morta nell'ospedale Cardinale Panico di Tricase. Le bandiere del suo comune, Salve, nel leccese, sono a mezz'asta. I funerali della giovane si sono svolti nel pomeriggio in forma strettamente privata, come imposto dall'emergenza Coronavirus. Al passaggio del feretro per le vie del paese, la gente si è affacciata dai balconi e dalle finestre per un commovente ultimo saluto. In molti hanno acceso un lumino con su scritto il suo nome, come dimostra la foto di copertina scattata a Zurigo e pubblicata su Facebook.