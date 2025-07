Salve, incidente sulla litoranea: non ce l’ha fatta Manuela, madre 29enne

Non ce l’ha fatta Manuela Cassano, la giovane donna di 29 anni residente a Salve ma originaria di Presicce-Acquarica, rimasta coinvolta lunedì 30 giugno in un grave incidente stradale sulla litoranea che collega Torre Pali a Pescoluse. In macchina c’erano anche i suoi tre figli di 6, 4 e 1 anno. Il suo cuore ha smesso di battere dopo una settimana di agonia.

Secondo quanto ricostruito, la donna era alla guida della sua Ford C-Max quando si è scontrata frontalmente con una Fiat Doblò, sulla quale viaggiava una famiglia di turisti di Piacenza. Dopo l’impatto, il Doblò si era ribaltato al centro della carreggiata, prendendo fuoco. In un disperato tentativo di salvataggio, l’uomo alla guida era riuscito a far uscire in tempo tutti i componenti della sua famiglia dall’abitacolo.

Per estrarre Manuela dall’auto si era invece reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Trasportata all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico d’urgenza, prima di essere trasferita nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove le sue condizioni da subito erano apparse critiche.

Nonostante alcuni deboli segnali di ripresa nei giorni successivi, nelle scorse ore il quadro clinico si è aggravato, fino al triste epilogo. Accanto a lei in ospedale era presente il marito, che ha poi informato i figli della tragica notizia. I tre bambini, in auto con la madre al momento dell’incidente, erano rimasti miracolosamente illesi.

La salma si trova attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del nulla osta. I funerali si terranno con ogni probabilità mercoledì 9 nella chiesa parrocchiale di Salve. La famiglia ha comunicato la volontà di procedere alla donazione degli organi della giovane madre.

