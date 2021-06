Salve | Imbocca la statale contro mano, muore 82enne

Incidente mortale si è verificato questa mattina sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Per cause ancora da accertare, all’altezza dello svincolo per Salve, si sono scontrati un camion Fiat Iveco e una Nissan Qashqai . Ad avere la peggio il conducente dell’utilitaria, deceduto sul colpo. Il conducente del camion, che trasportava confezioni di acqua minerale, è stato portato in ospedale sotto choc. Sul posto carabinieri a cui è affidata la ricostruzione del sinistro e i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per liberare il corpo dalla lamiere.