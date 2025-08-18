Salve, carenza di servizi di salvataggio nelle marine: polemica

Lungo il litorale di Salve manca totalmente un servizio di salvataggio attivo. È questo il punto cardine della polemica che sta tenendo banco negli ultimi giorni nel comune salentino.

A poche settimane dal ritrovamento del corpo del turista campano che ha perso la vita dopo essersi immerso per un bagno lo scorso 30 luglio nello specchio d’acqua tra Pescoluse e Torre Pali, il consigliere di minoranza ed ex sindaco Claudio Martella sferra un colpo all’amministrazione Villanova. Probabilmente e a suo parere, la tragedia si sarebbe potuta evitare se solo i tre punti di salvataggio con zone di primo soccorso, dichiarati dal Comune ma nei fatti chiusi dalla scorsa estate, fossero stati effettivamente attivi.

Un vero e proprio falso ideologico, dunque, sostiene il consigliere.

Un fatto e una mancanza più che sufficienti, secondo Martella, per invocare le dimissioni del primo cittadino, con la richiesta congiunta di risposte chiare: “Cosa dice il piano di Salvamento del comune, – scrive il consigliere sui social-. Come hanno ottenuto la Bandiera Blu? Hanno forse dichiarato il falso?”.

Intanto, contattata, la maggioranza si rifiuta di rilasciare dichiarazioni in merito.

