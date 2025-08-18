Salve, carenza di servizi di salvataggio nelle marine: polemica

Lungo il litorale di Salve manca totalmente un servizio di salvataggio attivo. È questo il punto cardine della polemica che sta tenendo banco negli ultimi giorni nel comune salentino.
A poche settimane dal ritrovamento del corpo del turista campano che ha perso la vita dopo essersi immerso per un bagno lo scorso 30 luglio nello specchio d’acqua tra Pescoluse e Torre Pali, il consigliere di minoranza ed ex sindaco Claudio Martella sferra un colpo all’amministrazione Villanova. Probabilmente e a suo parere, la tragedia si sarebbe potuta evitare se solo i tre punti di salvataggio con zone di primo soccorso, dichiarati dal Comune ma nei fatti chiusi dalla scorsa estate, fossero stati effettivamente attivi.
Un vero e proprio falso ideologico, dunque, sostiene il consigliere.
Un fatto e una mancanza più che sufficienti, secondo Martella, per invocare le dimissioni del primo cittadino, con la richiesta congiunta di risposte chiare: “Cosa dice il piano di Salvamento del comune, – scrive il consigliere sui social-. Come hanno ottenuto la Bandiera Blu? Hanno forse dichiarato il falso?”.
Intanto, contattata, la maggioranza si rifiuta di rilasciare dichiarazioni in merito.
potrebbe interessarti anche
Lecce, i Cavalieri di Malta donano oltre 4mila bottiglie d’acqua
Lecce verso Sant’Oronzo, ma il decoro resta in affanno
Trepuzzi, multato dall’autovelox durante il trasporto di organi
Gallipoli, due gambiani fermati con cocaina e hashish: denunciati
Dramma in Salento, turista romano muore folgorato da un fulmine
Lecce, Piazza Sant’Oronzo soffocata dagli abusivi: il decoro resta un miraggio?