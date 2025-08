Salve, abusivismo sulle spiagge: scattano denunce e sequestri

Lettini, ombrelloni e altra attrezzatura da spiaggia noleggiata abusivamente e posizionata su un tratto di spiaggia libera della marina di Salve. È quanto emerso dai recenti controlli straordinari effettuati la mattina del 29 luglio dal personale del Commissariato di Polizia di Taurisano insieme alla Polizia Locale del comune del basso Salento.

Le ispezioni si sono concentrate sui siti balneari in cui possono emergere situazioni di abusivismo, che vedono interessate porzioni di spiaggia libera con l’insediamento di veri e propri stabilimenti non autorizzati.

I controlli di tipo amministrativo hanno permesso di portare alla luce le attività abusive di tre esercenti che effettuavano servizio di noleggio di attrezzature da spiaggia, facenti capo ad un hotel e a due chioschi fronte mare. Al termine dell’attività ispettiva i rispettivi proprietari sono stati denunciati per occupazione abusiva di suolo del demanio pubblico.

Sequestrati ombrelloni, lettini e supporti per parasole per un totale di 50 pezzi di attrezzature da spiaggia.

Durante l’attività operativa sono stati effettuati inoltre due posti di controllo: identificate 42 persone e controllati 24 veicoli, con particolare attenzione rivolta a ciclomotori e motocicli.

Le operazioni sono state disposte dal Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, in linea con le strategie condivise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

