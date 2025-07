Salvatore Ciullo alla guida del Brindisi: ufficiale il ritorno in panchina

Il Brindisi FC ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la stagione sportiva alle porte: si tratta di Salvatore Ciullo, che torna così a guidare la prima squadra biancazzurra. Per il tecnico originario di Taurisano, classe 1968, è un ritorno particolarmente gradito su una panchina che già in passato lo ha visto protagonista.

Nel corso della sua carriera, Ciullo ha maturato una significativa esperienza tra Serie C e Serie D, dirigendo squadre come Martina Franca, Juve Stabia, Taranto, Latina, Nardò, Matera e Barletta. L’inizio del suo percorso in panchina risale agli anni trascorsi come vice allenatore al Melfi.

Ad affiancarlo in questa nuova avventura ci sarà uno staff tecnico composto da figure già note nel panorama calcistico: Rocco Stifani in qualità di allenatore in seconda, Gianluca Lamazza come preparatore atletico e Luigi Nigro nel ruolo di preparatore dei portieri.

