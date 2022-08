CASTELLUCCIO VALMAGGIORE- Nei giorni scorsi oltre 50 ettari di bosco sono andati in fuoco, ma questa volta le vedette hanno avvistato tre colonne di fumo e hanno dato l’allarme: salvato il bosco di Monte Croce da altro incendio.

È accaduto nel pomeriggio del 27 agosto quando il servizio di avvistamento antincendio e della squadre sul posto dell’Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), sono intervenute a scongiurare la ripresa del focolaio del bosco di Monte. Le vedette hanno avvistato tre colonne di fumo e hanno dato prontamente l’allarme consentendo agli operatori Arif aib di intervenite e spegnere i tre punti di ripresa.

Provvidenziale è stato, anche, l’intervento degli uomini dell’Arif a Castelluccio Valmaggiore dove, in zona “bacino” il servizio di avvistamento ha notato il principio di un incendio anche qui con innesco da diverse posizioni ed insieme ai colleghi del servizio antincendio ai carabinieri forestali e ai volontari della Protezione civile sono subito interventi e in due ore sono riusciti a mettere in sicurezza il bosco, anche, grazie al vento che spirava dall’interno verso l’esterno dell’area verde. Scongiurata così un’altra mattanza di diverse decine di ettari di verde.