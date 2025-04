Il salvataggio di emergenza della turista belga caduta in mare

È bastato un attimo di distrazione, sporgersi un po’ di più da un belvedere per essere afferrata dalla morsa di un’onda e precipitare nel mare in burrasca di Santa Cesarea Terme. È quello che è successo all’imbrunire del 16 aprile a una ragazza minorenne di origine belga, in vacanza in Salento con la famiglia.

Quella che sarebbe potuta diventare una tragedia è stata scongiurata dall’allarme tempestivo lanciato da genitori e passanti attraverso il numero unico di emergenza e dall’intervento rapido dei militari della Guardia Costiera di Otranto, coordinati dal luogotenente Massimiliano Nuzzo, in sostituzione temporanea del comandante Francesco Scarola.

La piccola turista è rimasta a galla con tutte le sue forze, gridando aiuto, fino al momento in cui i soccorritori a bordo della motovedetta CP329 le hanno lanciato il salvagente anulare, salvandole la vita.

