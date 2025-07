Salva consiglieri, primo via libera da commissione Senato

Bari – Il disegno di legge che consente alla Puglia di non tagliare 10 seggi nella prossima tornata elettorale regionale, è stato approvato in via definitiva dalla commissione Affari costituzionali del Senato, riunita in sede redigente. Il ddl 1452, proposto dal senatore di Forza Italia, Dario Damiani, è stato approvato a maggioranza con l’astensione delle opposizioni (una prassi istituzionale). Dunque, ora l’ultimo step è il doppio passaggio alle Camere, agile e snello in virtù del lavoro fatto in sede redigente. Il primo al Senato potrebbe essere previsto già nella seduta del pomeriggio se così stabiliranno i capigruppo nella riunione che definisce l’ordine del giorno della seduta. Il provvedimento introduce una tolleranza del 5 percento alla soglia di abitanti sotto la quale, si deve adeguare il numero di consiglieri regionali. Senza un intervento legislativo la Puglia, a causa del decremento della popolazione sotto i 4 milioni di abitanti, dovrebbe portare da 50 a 40 il numero di consiglieri regionali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author