Salute di Papa Francesco, Bagnasco esclude le dimissioni

Papa Francesco, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli, “ha riposato bene tutta la notte”. Lo ha comunicato la sala stampa vaticana, rassicurando sulle condizioni del Pontefice.

Intanto, il cardinale Angelo Bagnasco ha escluso qualsiasi ipotesi di dimissioni. “Non mi pare che ci sia alcun motivo per parlarne o per ipotizzarle”, ha dichiarato ai microfoni di RTL 102.5.

Bagnasco ha poi sottolineato l’importanza della preghiera collettiva per la salute del Santo Padre: “Se il mondo si è fermato per pregare, è un segno grandissimo: una catena di preghiera che si è innalzata al Signore per Papa Francesco in questo momento così delicato”.

Secondo i bollettini medici, le condizioni del Pontefice mostrano un lieve miglioramento. “Continuiamo a pregare affinché migliori sempre di più, fino alla completa guarigione e al ritorno al suo ministero”, ha concluso Bagnasco.

