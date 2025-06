Salines saluta il Foggia: “Porterò sempre con me questi colori”

Attraverso un post apparso sul proprio profilo Instagram, l’romai ex difensore del Foggia Emmanuele Salines ha salutato la piazza rossonera:”Oggi è uno di quei momenti che non pensi mai davvero che arriveranno”, ha scritto il calciatore. “Dopo tutto il sudore, le sfide, le vittorie e anche le sconfitte vissute insieme, è arrivato per me il momento di cambiare strada.

Non è una decisione che ho preso a cuor leggero, perché Foggia è stato per me molto più di un campo, di uno spogliatoio o di una città. È stato una casa. E voi siete stati una famiglia.

Voglio ringraziare ogni singola persona che ha creduto in me, nei momenti buoni ma soprattutto in quelli difficili. Allenatori, compagni, staff, tifosi, amici: ognuno di voi ha avuto un ruolo nella mia crescita, non solo sportiva, ma anche personale.

Qui ho imparato il valore della costanza, del rispetto, del lavoro di squadra. Ho scoperto cosa significa cadere e rialzarsi, sostenere gli altri anche quando le energie scarseggiano, e gioire insieme come se ogni traguardo fosse il primo.

Purtroppo mi sono trovato a dovermi mettere alla prova altrove e ad affrontare nuove sfide. Lo faccio con un pizzico di malinconia, ma anche con tanta riconoscenza. Perché senza questa esperienza, senza di voi, non sarei la persona e l’atleta che sono oggi.

Porterò sempre con me questi colori, questi ricordi e questo spirito. E anche se il mio cammino sportivo prende un’altra direzione, una parte del mio cuore resterà sempre qui, insieme a voi.

Grazie, davvero. Ci rivedremo presto, magari insieme o da avversarsi , ma con lo stesso rispetto e la stessa passione che ci ha uniti finora.

Un abbraccio forte”.

