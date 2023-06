Tragedia sforata a Salice Salentino dove in via Beato Paolo da Salice, intorno all’ora di pranzo, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie per incendio all’interno di una casa. Le fiamme si sono sprigionate all’interno di una camera da letto dove si trovava una donna di 58 anni, inferma ed allettata.

I caschi rossi hanno provveduto a spegnere gli arredi che avevano preso fuoco e a mettere in sicurezza gli ambienti circostanti, invasi dal fumo. L’incendio, non ha provocato comunque danni alle strutture, ma il danneggiamento dell’impianto elettrico, degli arredi interni, e l’annerimento da fumo e fuliggine delle pareti e della copertura.

La donna ha rimediato varie ustioni sul corpo, ma che all’arrivo della squadra dei vigili del fuoco era già stata soccorsa dal figlio che era presente in quel momento in casa, spostandola ed allontanandola dal letto dove si trovava. Lo stesso figlio nell’intento di soccorrere la madre, ha subito delle ustioni agli arti superiori.

Nel frattempo è giunto sul posto il personale del 118 con ambulanza ed automedica e hanno provveduto alle prime cure del caso e al trasporto dei malcapitati presso l’Ospedale “Perrino” di Brindisi.

Nelle more della messa in sicurezza del fabbricato ed alla verifica delle condizioni di sicurezza statica, impiantistica ed igienico-sanitaria, il fabbricato non dovrà essere utilizzato.

