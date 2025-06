Comune Salice espone bandiere della pace e palestinese per chiedere cessate fuoco

In un tempo in cui i conflitti globali sembrano non conoscere tregua, anche i piccoli Comuni possono lanciare messaggi potenti. È quanto ha fatto il Comune di Salice Salentino, che ha deciso di esporre sulla facciata del palazzo municipale la bandiera della pace e quella palestinese.

Un gesto simbolico ma carico di significato, con cui l’amministrazione ha voluto esprimere la propria adesione morale a un appello condiviso da tanti cittadini, associazioni e realtà istituzionali del territorio: fermare le armi, costruire dialogo, ribadire il valore universale dei diritti umani.

«Non possiamo restare indifferenti di fronte al dramma della guerra – ha dichiarato il sindaco –. Con questo gesto vogliamo dire che Salice sta dalla parte della vita, della giustizia e della dignità umana. La pace non è solo un’utopia, è un dovere che ci riguarda tutti».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio movimento di solidarietà che ha coinvolto anche altri comuni del Salento – tra cui Guagnano e Trepuzzi – che, nelle scorse settimane, hanno intrapreso azioni analoghe, mostrando vicinanza al popolo palestinese e invocando il cessate il fuoco nei territori martoriati dalla violenza.

Un messaggio silenzioso, ma visibile e chiaro, che richiama la responsabilità collettiva di costruire un mondo più giusto, a partire dai piccoli gesti delle comunità locali.

Maria Teresa Carrozzo