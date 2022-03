Salice Salentino, muore in rogo casa: sindaco Rosato:” Siamo sconvolti“

“La morte di una nostra concittadina in circostanze così tragiche sconvolge l’intera comunità. Da uomo, da sindaco, e sono certo di fare mio il pensiero di tutti i salicesi, non posso che esprimere cordoglio e vicinanza ad una famiglia fiore all’occhiello della nostra comunità per essersi sempre prodigata nel garantire cure, assistenza, e la miglior vita possibile alla congiunta che oggi hanno tragicamente perso. Proclameremo il lutto cittadino per la giornata dei funerali”. Così il sindaco di Salice Salentino (Lecce), Antonio Rosato, dopo la morte della 47enne Luana di Candia in un incendio divampato nella sua abitazione.