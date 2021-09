Un uomo di 78 anni è stato investito da un autoarticolato, che trasportava prodotti surgelati, mentre si accingeva ad attraversava la strada in via Maria Cristina a Salice Salentino (Lecce). Soccorso dagli addetti del 118, l’anziano è stato ricoverato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in prognosi riservata. Alla guida del Tir, un autista 36enne. Sono intervenuti per i rilievi vigili urbani e carabinieri.