Salice Salentina, Arrestato gestore di centro scommesse per spaccio di droga

Salice Salentina – È stato arrestato nella giornata di ieri un uomo di 46 anni, gestore di un centro scommesse situato nel comune di Salice Salentina, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Campi Salentina, si inserisce nel più ampio piano di contrasto alle piazze di spaccio del territorio, promosso dal Comando Provinciale dell’Arma di Lecce.

Tutto è partito da un controllo di routine all’interno del centro scommesse. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato addosso al gestore circa 3 grammi di cocaina. Un quantitativo che ha immediatamente fatto scattare ulteriori accertamenti.

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata presso l’abitazione dell’uomo, ha portato alla scoperta di un quantitativo ben più rilevante: all’interno di un ripostiglio in cucina, i Carabinieri hanno rinvenuto 150 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento della sostanza e 1.500 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività illecita.

Dopo le formalità di rito, e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa degli ulteriori sviluppi dell’indagine.

“L’operazione di ieri – spiegano fonti dell’Arma – è un altro passo concreto nella direzione del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio. La lotta alle piazze di spaccio è una delle priorità dell’attività investigativa”.

Si ricorda che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che ogni accertamento sulla responsabilità dell’indagato dovrà essere compiuto in sede processuale, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

