Salernitana, tra i papabili per la panchina anche Raffaele. Il Cerignola attende

Tra i candidati alla panchina della Salernitana, retrocessa pochi giorni fa in Serie C dopo il playout con la Sampdoria, ci sarebbe anche Giuseppe Raffaele. Il tecnico siciliano piace al nuovo direttore sportivo granata Daniele Faggiano ma è attualmente legato al Cerignola da un altro anno di contratto: ormai più di una settimana fa i gialloblù gli avrebbero proposto un importante adeguamento contrattuale, l’accordo economico ci sarebbe ma Raffaele si sarebbe preso ancora qualche ora per valutare la linea ed il progetto prospettati dalla società e gli stimoli personali nel proseguire la sua avventura in Puglia dopo un’annata difficilmente replicabile.

Riflessioni e valutazioni che potrebbero inevitabilmente essere condizionato dall’interesse della Salernitana, alla ricerca di un nuovo allenatore per ripartire con ambizione dopo la sanguinosa retrocessione in terza serie.

Il Cerignola attende una risposta dal suo allenatore entro il weekend, la situazione ad ogni modo potrebbe quindi sbloccarsi all’inizio della prossima settimana.

