Salernitana: Nicola, ‘Era importante fare risultato’

“Abbiamo modificato qualcosa a livello tattico perché dovevamo ritrovare una certa compattezza – ha detto Davide Nicola, allenatore della Salernitana, dopo il successo al Via del Mare nella sfida salvezza con il Lecce -. Mi è piaciuto molto lo spirito dei ragazzi perché era importante tornare a casa con un risultato positivo. Volevamo a tutti i costi questa vittoria. Non ci nascondiamo quando incontriamo squadre del nostro livello dobbiamo fare punti e con il Lecce ci siamo riusciti. Ora bisogna continuare consapevoli che non possiamo più permetterci partite senza sacrificio”.

