Salento, Vigili del Fuoco in azione a Lecce e Lequile. Ritrovato corpo senza vita a Tricase Porto

Mattinata di emergenze per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce, impegnati su più fronti in interventi complessi che hanno richiesto la mobilitazione di numerose unità e mezzi.

Poco dopo le 10:00, due squadre – una della sede centrale e l’altra del distaccamento di Veglie – sono intervenute nei pressi del campo sosta Panareo per domare un vasto incendio. Le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dalla presenza di vegetazione secca, hanno inizialmente interessato la fascia perimetrale dell’area, caratterizzata da sterpaglie e alberi di olivo colpiti da Xylella, per poi estendersi verso l’interno, coinvolgendo ulteriori sterpaglie e alcune automobili abbandonate.

Fondamentale il supporto di due autobotti, a cui si è aggiunto un terzo mezzo inviato dal Comando Provinciale di Brindisi. Grazie all’efficace coordinamento delle squadre operative, l’incendio è stato circoscritto e risulta al momento sotto controllo. Avviate le operazioni di bonifica dell’area. Sul posto è intervenuta anche la Protezione Civile, inclusa una squadra del gruppo comunale di Lecce, per lo spegnimento dei focolai residui tra la Strada Statale 7ter e il campo Panareo.

Secondo fronte: fiamme nella pineta di Lequile

Quasi in contemporanea, un secondo incendio è scoppiato nel Comune di Lequile, all’interno della pineta nota come “Buia”. Il fuoco ha aggredito sia la vegetazione erbacea che l’area boschiva, rendendo necessario l’intervento di una squadra AIB (Antincendio Boschivo) dei Vigili del Fuoco, supportata da un’autobotte e da un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento). Le operazioni sono ancora in corso, ma la situazione è costantemente monitorata per evitare nuove propagazioni.

Tragedia a Tricase Porto: recuperato corpo senza vita

Infine, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase è stata mobilitata per raggiungere un’area impervia ai piedi di una scogliera a Tricase Porto, dove è stato rinvenuto il corpo privo di vita di un uomo di nazionalità tedesca. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sembrerebbe dovuto a cause naturali. L’intervento si è reso necessario a causa della posizione inaccessibile del corpo, che non poteva essere raggiunto con mezzi convenzionali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts